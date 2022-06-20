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В Украине полностью запретили деятельность партии «ОПЗЖ»

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  • 20.06.2022, 13:27
  • 1,186
В Украине полностью запретили деятельность партии «ОПЗЖ»

Все ее имущество будет передано в собственность государства.

Восьмой апелляционный административный суд города Львова запретил деятельности партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на территории Украины. Все имущество политсилы будет передано в собственность государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Восьмого админсуда Львова в Facebook.

"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее решениями этого суда были запрещены "Оппозиционный блок", Социалистическая партия, "Наши", партия "Социалисты", "Блок Владимира Сальдо", "Держава", партия "Справедливости и развития".

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