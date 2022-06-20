Бойцы ВСУ ликвидировали под Изюмом танкистов из Кантемировской дивизии 5 20.06.2022, 13:30

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Задачу успешно выполнили военные бригады «Холодный Яр».

Украинские воины из бригады "Холодный Яр" ликвидировали под Изюмом четырех оккупантов из Кантемировской танковой дивизии.

Об этом сообщил украинский волонтер Роман Доник, обнародовав фото документов погибших российских военных. Согласно документам, всем четверым было по 19-21 лет.

"Концерты Кобзона пользуются большим спросом среди российских оккупантов. Холодноярцы под Изюмом успешно обелечивают. Сейчас билеты получили оккупанты из кантемироской танковой дивизии. 2003 год рождения. Такой молодой, а уже Кобзона с Жириновским видел. Другим есть к чему" стремится", – написал волонтер.

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