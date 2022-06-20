Нейросеть восстановила облик древнего шамана из Сербии 2 20.06.2022, 13:40

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Он жил более 10 тысяч лет назад.

Исследователи использовали анализ ДНК, фотографии останков и нейросеть, чтобы узнать, какой была мимика древнего шамана, пишет «Хайтек».

Поселение Лепенски Вир — это мезолитическая стоянка охотников и одно из древнейших поселений, обнаруженных на территории Европы. Археологи нашли здесь около 500 останков разных людей, в том числе скелет, который стал известен как «шаман» благодаря необычной позе лотоса со скрещенными ногами, в которой он был найден.

Шаман жил около 10 тыс. лет назад, полагают исследователи. На основе анализа скелета эксперты определили его рост, вес и даже тот факт, что он питался преимущественно морепродуктами. Для реконструкции внешнего облика ученым потребовалось создать точную физическую копию реального черепа. Исследователи использовали фотосъемку и 3D-моделирование, а готовый образец черепа напечатали на 3D-принтере.

На следующем этапе судмедэксперт и археолог Оскар Нильссон с помощью глины воссоздал слои мышц и кожи. Исследователь использовал информацию о поле, возрасте, этнической принадлежности и весе шамана, чтобы определить толщину нужных структур.

После того, как физическая реконструкция была закончена, финальную отделку доверили нейросети от Unreal Engine. Алгоритм сопоставил облик реконструированного черепа с образцами с похожей геометрией и пропорциями лица и восстановил мимику шамана. Сообщается, что технология использует обширную базу данных сканирования реальных человеческих выражений MetaHuman Creator.

На финальном этапе ученые уточнили внешность своего подопытного на основе известных параметров: анализ ДНК показал, что у него была «промежуточно-темная» кожа, темные волосы и карие глаза. Готовая анимированная реконструкция размещена в музее Белграда.

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