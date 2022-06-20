Второй белорусский фронт 10 20.06.2022, 13:38

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Какова вероятность полномасштабной войны между режимом в Беларуси и Украиной.

Месяц военных учений в Беларуси и новые воинственные выпады белорусского диктатора Александра Лукашенко провоцируют все больше вопросов о том, насколько далеко готов пойти Минск и может ли Беларусь вторгнуться в Украину под давлением Москвы.

НВ рассказывает, что известно о возможном активном вмешательстве Беларуси в боевые действия на стороне России и гипотетическом белорусском нападении на Украину.

Волна «учений» в Беларуси и новые угрозы Лукашенко: что происходит

С начала июня Беларусь проводит серию разноплановых военных учений. 7 июня начались «занятия по боевой готовности» в белорусских Вооруженных силах. Согласно сообщению Минобороны Беларуси, к таким «тренировкам» привлечены все категории военнослужащих (включая срочников), подразделения, воинские части, соединения и органы военного управления. Официальная цель таких учений — отработка мер «по переходу с мирного на военное время». С 14 по 16 июня в Беларуси состоялись дополнительные командно-штабные учения, которыми руководил замминистра обороны, начальник тыла Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Андрей Бурдыко.

Кроме того, по данным Главного управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, с 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланированы «проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами». А с 28 июня по 16 июля в Жлобинском районе Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнослужащими новосозданных территориальных войск.

Генштаб ВСУ сообщал, что в ходе учений белорусская армия выполняет «боевые инженерные задачи по усилению блокпостов и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы в районах вблизи границы между Беларусью и Украиной».

Также в конце мая в Беларуси заявили о планах создать «народное ополчение». «Согласно конфиденциальному неопубликованному докладу Центра стратегических и внешнеполитических исследований, в начале июня Лукашенко встретился с бывшим министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который в настоящее время возглавляет Белорусское общество охотников и рыболовов, и приказал ему предоставить для этого ополчения пять тысяч человек. В докладе также отмечается, что российские частные военные компании, такие как группа Вагнера, в последнее время активно вербуют белорусов», — напомнил в недавнем материале об активизации армии Беларуси Брайан Уитмор, внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council.

При этом Россия продолжает наносить удары по Украине с территории Беларуси, а в примерно в десяти белорусских городах по состоянию на 10 июня были дислоцированы российские войска.

На этом фоне белорусский диктатор Александр Лукашенко в последние недели наращивает воинственную риторику, хотя порой делает двусмысленные заявления.

10 июня он заявил чиновникам, что если «не дай Бог начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы пойдем впереди». «И не факт, что я с автоматом вот тут буду бегать — вы побежите впереди. Вы этого хотите? Я нет», — заявил Лукашенко.

В то же время, пользуясь идеологическими штампами российской пропаганды, он регулярно угрожает вмешательством Беларуси в войну в Украине.

Так Лукашенко безосновательно заявил, что Запад якобы стремится «выровнять фронт, чтобы он проходил Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова», а Беларусь будто бы может стать жертвой такой цели, и поэтому допустил войну за западные регионы Украины. «Зайдут они [Запад — прим.ред.] с Украины западной или еще откуда-то… Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев» — заявил диктатор.

Он также предупреждал, что «то, что происходит в Украине, — это начало» и якобы «один из элементов крупного передела мира». А еще — грозил Украине «мгновенным» ответным ударом в ответ на мнимые угрозы. «Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдете в Украину — ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим… Если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину», — пригрозил Лукашенко 17 июня.

После этих слов заместитель министра обороны Беларуси Андрей Жук был вынужден сделать "успокаивающее" заявление, заверив, что белорусская армия не собирается вступать в войну. «Могу вас успокоить: не надо искать никакие бомбоубежища, наша страна не собирается воевать, мы готовы защитить свое государство, но воевать ни с кем мы не собираемся. Ни на кого нападать и так далее», — заявил Жук.

Он также сообщил, что создание Южного оперативного командования в Беларус обусловлено «развитием государства». «Можете не переживать. Все нормально, государство развивается, государство живет мирной жизнью. Вооруженные силы готовы и способны его защитить, если в этом будет необходимость», — добавил Жук.

Второй фронт в западных областях? Как аналитики оценивают вероятность вторжения Беларуси и каким оно может быть

Демонстративная активность Беларуси и риторика Лукашенко подпитали дискуссию о том, насколько высок риск вторжения белорусской армии в Украину.

Украинский военный эксперт Олег Жданов считает, что основными направлениями белорусского вторжения могли бы стать Волынское и Ровенское, а главными целями — открытие второго фронта и атака на каналы поставок западной помощи. «Думаю, что дальше они не пойдут. Почему? Потому что основная цель этого [гипотетического] вторжения — во-первых, попытка открыть второй фронт. Чтобы мы воевали на два фронта. Любой военный вам скажет, что это очень тяжело. Еще никто не выигрывал войну на два фронта. А вторая, и не менее главная задача — это попытка отрезать Украину от западной помощи», — пояснил Жданов.

Он констатировал: основная угроза состоит в том, что белорусские власти «реально готовятся к началу войны». «Все те действия по подготовке к войне, которые осуществляет Лукашенко, не нужно воспринимать как пускание пыли в глаза Путину, к сожалению. Лукашенко повышает градус напряжения, и уже игнорировать и говорить, что это игра — стопроцентно невозможно», — полагает военный аналитик.

Олег Жданов описал и возможный сценарий вступления Беларуси в войну. По его мнению, вторжение наземной группировки может происходить в направлении Луцк — Львов, или Ровно — Львов, или Ровно — Тернополь и будет осуществляться военными колоннами, как это делали россияне в феврале. «На Волыни и в Ровенской области местность такая, что особенно в предбоевом порядке не пойдешь, и они будут вынуждены в колоннах выдвигаться и заходить на территорию Украины», — отметил Жданов.

Он также напомнил, что наземному вторжению, как правило, предшествует массированный ракетно-авиационный удар. Затем по возможности вступает артиллерия, а потом только выдвигаются войска. «Но войска уже будут идти под прикрытием авиации и ракетных войск», — пояснил эксперт. При этом он выразил уверенность, что у ВСУ «есть чем „встречать“ и ракетные войска, и авиацию». «Ну, а уже сухопутные войска будут решать основную судьбу войск вторжения», — заключил Жданов. Аналитик убежден, что такое нападение на Украину может стать «концом Лукашенко», поэтому он пытается максимально отсрочить дату вторжения.

Народный депутат Сергей Рахманин, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще в начале июня отметил в интервью НВ, что Россия «не выкинула из своих планов возможность принудительного привлечения Беларуси к участию в войне против Украины, хотя Лукашенко упорствует этому настолько, насколько может». «Но, к большому сожалению, такие риски остаются», — признал Рахманин.

В то же время, он отметил, что наступление со стороны Беларуси может быть сымитировано для того, чтобы привлечь внимание ВСУ, заставить перебросить часть сил и средств на северное направление, чтобы развязать руки россиянам на Донбассе. «Такой вариант возможен. Насколько я понимаю, наши военные такой вариант учитывают и готовы», — добавил Рахманин

Журналист Белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский в интервью Радио НВ также признал, что риторика Лукашенко «обострилась», хотя пока только на словах. Калиновский напомнил о его угрозах удара по Киеву и ведения боевых действий на западе Украины, добавив, что «эти два момента действительно вызывают беспокойство, такого раньше не было».

В то же время журналист отметил, что Лукашенко придется серьезно подумать и взвесить возможности своей армии перед вступлением в войну в Украине, «даже если такое будет желание или задача из Кремля». «Я все же думаю, что он будет дальше оставаться в таком [состоянии] — языком воевать, чем конкретные приказы [отдавать] для того, чтобы белорусы пересекли украинскую границу», — допустил Калиновский.

Он также сопоставил номинальную численность белорусской армии (около 45 тыс. человек) с теми вызовами, которые ее ждут в Украине. Серди них белорусский журналист назвал:

жесткое сопротивление высоко мотивированного населения западных регионов Украины в случае вторжения Беларуси;

недостаток навыков и мотивации воевать с Украиной в белорусской армии («Они понимают, что идет война, обслуживали российские войска, которые избитые возвращались из-под Киева, выскребали из танков погибших. То есть они понимают, какая ситуация и какого-то желания у них нет», — пояснил Калиновский).

негативное отношение к вторжению в Украину «абсолютного большинства белорусского народа».

С другой стороны, констатировал Калиновский, у Кремля есть немало рычагов давления на Лукашенко: от привязанной к России белорусской экономики до «оцепления» из «чиновников и силовиков, внедренных российскими спецслужбами и разными органами влияния».

«Может ли Лукашенко этому противиться? Сейчас сложно сказать. Наверное, уже почти не может. Хотя увидим, как он это давление выдержит. Все зависит от ситуации с войной в Украине», — полагает белорусский журналист.

Схоже мнение недавно выразил Скотт Рауланд, бывший глава посольства США в Минске. Он заявил The Daily Beast, что Лукашенко, похоже, разыгрывает тщательно продуманную демонстрацию лояльности Путину: «Единственное объяснение тому, что он предпринимает какие-либо действия или что-то замышляет, это то, что он находится под давлением Путина. Демонстрируя лояльность, он, вероятно, ожидает дополнительной финансовой поддержки от Кремля».

Обобщая подобные мнения, Брайан Уитмор, внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council, подчеркнул: «Независимо от того, готовится ли Беларусь вступить в войну, занимается ли тщательно продуманным блефом, или же Лукашенко просто лезет из кожи вон, чтобы продемонстрировать свою лояльность Путину, недавняя военная деятельность свидетельствует о том, что белорусский диктатор сейчас оказался в ситуации, извините за каламбур, врагу не пожелаешь».

Уитмор убежден, что "Лукашенко обречен и, вероятно, понимает это". Ведь война России в Украине пойдет по плану Путина, то суверенитет и независимость Беларуси окажутся под угрозой, а Кремль перестанет нуждаться в Лукашенко. С другой стороны, если Россия проиграет войну в Украине и Путин ослабнет, Лукашенко потеряет своего единственного покровителя и защитника. «А это делает белорусского диктатора уязвимым перед гневом собственного народа», — резюмирует Уитмор.

Как реагирует на белорусскую угрозу Украина и готовится ли к вторжению

Представители оборонных и силовых структур Украины регулярно подчеркивают, что пристально следят за ситуацией в Беларуси и постоянно оценивают риски вторжения армии Лукашенко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что 15 июня президент Украины Владимир Зеленский собирал заседание по поводу возможной угрозы такого вторжения.

«Проговаривался именно этот вопрос — вопрос Беларуси. Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны — что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы», — рассказал Данилов. По его словам, в итоге было принято решение провести в четырех областях Украины «проверку состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны». Какие именно области подразумеваются, Данилов не уточнил — очевидно, имели в виду приграничные с Беларусью регионы.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко 18 июня назвал маловероятным сценарий, при котором белорусская армия самостоятельно, без участия российских оккупантов, начала бы наступление на украинские территории.

«Мы знаем о том, что сейчас белорусы проводят учения, но в то же время пока мы не видим концентрации российских войск, которые могли бы начать атаку на Украину, — то ли на Киевскую область, то ли на западные регионы Украины. Пока это — учения Беларуси. Говорить о том, что белорусская армия самостоятельно, без РФ, может приступить к таким действиям — честно говоря, это очень маловероятно», — считает Денисенко.

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