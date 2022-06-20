«Белгазпромбанк» возобновил выдачу потребительских кредитов 20.06.2022, 13:57

Ставка по займам составляет 27,9% годовых.

«Белгазпромбанк» возобновил прием документов на выдачу потребительских кредитов. Финансовое учреждение предлагает взять кредиты на потребительские нужды, на учебу. Срок погашения займа — до пяти лет. Кредитной линией можно пользоваться в течение года.

Клиенты могут выбрать способ обеспечения: поручительство, залог автомобиля или квартиры, либо гарантийный депозит.

Размер кредита составляет до 40 тыс. рублей. Ставка по займам составляет 27,9% годовых (ставка рефинансирования Нацбанка, увеличенная на 15,9 п.п.)

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