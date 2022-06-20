В Минском море неожиданно позеленела вода 2 20.06.2022, 14:21

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Обычно это явление наблюдается позже.

Это происходит каждый год. Однако в 2022-м «зелень» явно поторопилась с официальным визитом. Но что ты уже будешь делать: погода такая, что под лучами жаркого солнышка цветут не только парни и девушки, но и вода. Смотрим, какая сегодня обстановка на Минском море, пишет onliner.by.

В 2021-м Заславское водохранилище держалось довольно долго. Первые «позеленения» мы увидели только в середине июля. А тут даже первый месяц лета еще не закончился, как вот они — водоросли: для здоровья абсолютно безопасные, но для глаза не очень-то приятные.

Прозрачность вода потеряла далеко не на сто процентов: концентрируется зелень в основном у берега, а дальше, там, где глубоко и прохладно, вполне себе привычные «пейзажи». Поэтому и отдыхающие не отпрянули от пляжей: чистый вход в воду все еще можно найти.

— Цветет вода практически каждый год во время жары, это нормально. Все из-за увеличения количества зеленых и сине-зеленых водорослей, их довольно широкий перечень. Из-за гидрохимических условий Заславское водохранилище цветет довольно сильно, но вообще, это касается практически всех водоемов страны — исключениями являются редкие озера.

Эпидемиологи регулярно берут пробы воды. Если запрета нет, значит, купаться безопасно, просто не очень эстетично. Цветение будет продолжаться до того момента, пока не опустятся ночные и дневные температуры, — объяснял Onlíner специалист.

К слову, об эпидемиологах. Сегодня Санитарно-эпидемиологическая служба Минска сообщила, что «надзорные мероприятия с оценкой состояния мест массового отдыха населения у водоемов города, с отбором проб воды открытых водоемов для лабораторных исследований на соответствие гигиеническим нормативам» регулярно проводятся. И по состоянию на 16.06.2022 все пробы воды соответствуют гигиеническому нормативу по показателям микробиологической безопасности, в том числе содержанию кишечной палочки (E.coli). «На основании комплексной оценки водных объектов в настоящее время купание на официальных пляжах г. Минска не запрещено», — уточняют в организации.

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