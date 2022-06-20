СМИ: Минск не платит России за газ 3 20.06.2022, 14:28

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Режим попал в ловушку, которую сам создал.

Как стало известно «Нашей Ниве», Беларусь задерживает платежи России за газ. Причина — искусственный рост курса российского рубля сделал цену выше, чем планировалось. Для Беларуси цена выходит слишком высокой.

По контракту с «Газпромом» Беларусь должна была платить за газ из расчета $128 за тысячу кубометров.

Это очень выгодная цена, примерно в два-четыре раза ниже, чем в январе-феврале платили по долгосрочным контрактам газовые компании других стран. Дело в том, что для Беларуси эта цена фиксированная, тогда как часть компаний покупает по цене, привязанной к котировкам нефти. Но даже среди тех, кому «Газпром» продает голубое топливо по фиксированным ценам, ни у кого нет такой выгодной цены, как в Беларуси.

Однако Минск попали в ловушку, которую сам создал. В политических целях белорусская администрация долгое время добивалась перехода на платежи за энергоносители в российских рублях. После начала войны решение о переход на оплату в рублях было принято. Но не только для Беларуси, Москва потребовала того же от газовых компаний Евросоюза. При этом Россия искусственно опустила курс российского рубля как к доллару, так и к евро и белорусскому рублю.

Сейчас российский рубль стоит 56 рублей за доллар, рыночный курс составлял бы, возможно от 80 до 120. комфортный для Беларуси — 75-80, каким он был до 24 февраля, дня нападения на Украину.

«Минск не проводит платежи по текущему курсу: сделаешь один транш — и все остальные придется делать по условиям первого, такова политика Газпрома», — говорит осведомленный источник.

Получается, теперь за газ Беларуси пришлось бы отдать больше долларов или рублей, чем раньше закладывалось. Поэтому Минск не платит, выжидает, пока рубль ослабеет, или пока не удастся изменить формулу цены в сделке.

«Пока торгуются», — сообщил журналистам осведомленный источник.

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