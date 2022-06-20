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Жару в Беларуси сменят сильный ветер, дожди и грозы

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  • 20.06.2022, 15:10
  • 2,062
Жару в Беларуси сменят сильный ветер, дожди и грозы

Синоптики объявили штормовое предупреждение.

На вторник, 21 июня, объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодняшнюю жару сменят сильный ветер, дожди и грозы.

«21 июня (вторник) по юго-западной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, ночью и утром местами 21-24 м/с. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидаются грозы и сильные дожди. В Минске 21 июня (вторник) ночью и утром ожидаются сильный дождь, гроза», — сообщили в Белгидромете.

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