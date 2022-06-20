Как выглядят и сколько стоят самые дешевые однокомнатные квартиры в популярных районах Минска 20.06.2022, 15:19

Жилье продается уже с ремонтом.

Найти квартиру по душе с хорошим ремонтом в новостройке не проблема. Однако, зачастую этот выбор сужают цены, в которых уже заложены затраты на создание атмосферного интерьера. Журналисты realt.by нашли в популярных ЖК Минска «Новая Боровая», Minsk World и «Парк Челюскинцев» самые дешевые квартиры с хорошим минималистичным ремонтом. Вот как выглядят эти однушки и сколько стоят.

Улица Белградская, ЖК Minsk World

Дом «Рио де Жанейро» по улице Белградская, 5 был сдан в 2020 году. Там сейчас выставлена на продажу самая дешевая квартира-студия в ЖК Minsk World. Общая площадь объекта — 31,1 м².

Неизвестно остается ли в квартире мебель и бытовая техника, но сам ремонт позволяет реализовать множество идей, так как интерьер сделан в распространенных светлых тонах.

В квартире есть застекленная лоджия и совмещенный санузел, где установлена ванна.

Стоимость квартиры - 49 900 долларов.

Улица Авиационная, ЖК "Новая Боровая"

Дом на Авиационной, 19 в деревне Копище был сдан в прошлом году. Сейчас на пятом этаже там продается квартира общей площадью 27,3 м².

Квартира полностью готова к проживанию ведь оснащена новой мебелью и бытовой техникой.

В студии также есть лоджия. Санузел — совмещенный, с душем внутри.

Внутренний двор дома закрыт для посторонних. Рядом есть школа, детский сад, кафе и продуктовый магазин в соседнем здании.

Стоимость студии — 52 тысячи долларов.

Проспект Независимости, ЖК «Парк Челюскинцев»

Дом на проспекте Независимости, 88 является частью ЖК «Парк Челюскинцев». Высотка располагается сразу за Детской железной дорогой. Квартира, которая там продается, находится на 6 этаже и занимает 26,4 м².

В студии много света, так как здесь есть и застекленная лоджия с панорамными окнами, и отдельное окно с другой стороны. В квартире сделан хороший ремонт, на полу уложен керамогранит, установлен кухонный гарнитур и сантехника.

Санузел здесь совмещенный и в нем разместилась ванна. Есть проточный водонагреватель по принципу бойлера.

В нескольких минутах ходьбы находятся сразу две станции метро: «Московская» и «Парк Челюскинцев». В Шаговой доступности располагается парк Челюскинцев и Ботанический сад.

Этот объект оказался самым дешевым в данном ЖК. Он стоит 69 тысяч долларов.

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