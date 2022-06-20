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Клубы дыма и пыли: ВСУ точным ударом уничтожили танк врага

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  • 20.06.2022, 15:19
  • 1,226
Клубы дыма и пыли: ВСУ точным ударом уничтожили танк врага

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады показали момент попадания снаряда в цель.

ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады точным выстрелом поразили вражеский танк.

Взрыв получился очень красивый. Видео с подбитой российской бронетехникой показали Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

"Ничто так не поднимает настроение и боевой дух как такие видео. 10 Горно-Штурмовая Бригада", - говорится в комментарии к ярким кадрам.

На видео виден российский танк, едущий по грунтовой дороге. Его экипаж еще не подозревает, что танк уже "засекли" украинские защитники.

Проходит несколько секунд - и танк получает "пламенный" привет от артиллеристов 10 ОГШБр.

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