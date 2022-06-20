Что происходит с картами «Мир» в Беларуси 1 20.06.2022, 15:28

Белорусские банки массово вводили ограничения на снятие наличных в банкоматах и кассах с карт «Мир» банков-нерезидентов.

Лимиты для владельцев российского пластика во многом схожие. В банкоматах можно снять не более 500 белорусских рублей в неделю с одной карты «Мир». Если попытаться снять деньги в кассе банка, то надо платить комиссию в 15% от суммы совершенной операции. Банки эти решения связывали «со стимулированием безналичных расчетов» по картам российской платежной системы «Мир». При этом подчеркивалось, что вышеназванные ограничения не касаются карт «Белкарт-Мир».

Источники ilex.by в финансовых кругах пояснили, что «банкам рекомендовали ввести ограничения из-за того, что все больше россиян стали снимать белорусские рубли и конвертировать их в доллары или евро, поскольку у себя на родине сделать это непросто».

Данные процессы стали происходить на фоне развития так называемого «карточного туризма». Россияне массово приезжали в Минск, чтобы открыть карты Visa и Mastercard в белорусских несанкционных банках. Это позволяет расплачиваться за рубежом, в иностранных онлайн-магазинах и даже привязывать их к мобильным pay-сервисам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».