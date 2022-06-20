«Спешили отстоять власть политика, который через полгода их унизительно пошлет» 20.06.2022, 15:32

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Петр Кузнецов

Это, конечно, многоходовочка.

— Посмотрел видео с бенефиса Токаева на ПМЭФ – да, там, где он публично отказался признавать Л/ДНР, заявил, что будет придерживаться санкций, отчитал кремлевских пропагандистов и, как сообщают, отказался от российского ордена, — пишет политический аналитик Петр Кузнецов.

Такое поведение – замечательный индикатор сразу нескольких вещей.

Первая. Это – своего рода громкая декларация о реальной независимости Казахстана от России и ее интеграционных проектов. Имея на своей территории ну очень серьезное русскоязычное меньшинство, большое присутствие российского бизнеса, космодром Байконур, в конце концов, казахский президент не боится делать подобные заявления, фактически вступая с Кремлем «в контры». Он буквально не боится себе такое позволить – потому, что чувствует силу в себе и за собой. И с каждым новым днем все меньше такой силы чувствует в России.

Вторая. Это большой привет всем, кто любит с задумчивым видом рассуждать о том, что Китай – это потенциальный или реальный союзник РФ, что «братство диктатур» объединится и все такое. Пекин давно имеет большие интересы в Казахстане и постоянно наращивает там свое присутствие. Китайцы – народ аккуратный и деликатный, но последовательный и упрямый. Они могут двигаться по миллиметру, ровно настолько, насколько им позволят, но ни на секунду не останавливаясь.

Они и двигались все это время в Казахстане ровно таким образом, чтобы наращивать свое влияние, однако не вызывать резкой реакции России. Токаев сделал заявления, которые, помимо прочего, чисто на политическом уровне в ближайшей перспективе обнуляют российское влияние. Притом, обнуляют столь резко, что сомнений в том, что ощущают за собой серьезную поддержку – никаких. И если это Китай (а это — Китай), то, судя по всему, дела у России реально плохи – для китайцев в нормальной ситуации подобное уж как-то чересчур. А для ненормальной – ну, наверное…

Третья. Мы видим очередной этап окончательного распада СССР. После 1991 «совок» по факту потерял лишь Прибалтику. Все остальные республики остались в формате СНГ, просто власть растащили по норам местные элиты. С таким Кремлю еще можно было мириться, пусть и с трудом. С тех пор там все грезили «возвращать и укреплять». Однако постепенно отдрейфовал в сторону Турции Азербайджан, с 2004 совершенно в другом направлении движется Украина, теперь вот – очень акцентированно Казахстан.

Грузия, Молдова, азиатские государства – практически все идут своим путем. В 100% орбите влияния Москвы остаются лишь Беларусь да Армения. Первая потому, что режим у нас тут такой: он без России не жизнеспособен. Мы тут хвалились, какие мы передовые на постсоветском пространстве, а по факту оказалось, что едва ли не единственные, кому 30-ти лет не хватило, чтобы суверенное государство построить. Армения же потому, что она исторически привязалась к Москве перед постоянной азербайджанско-турецкой угрозой, плюс – там есть военная база.

Вот на таком вот фоне Путин взялся «собирать земли». Что называется, когда слова и мечты сильно расходятся с реальностью.

Ну а вообще же, в свете всего получившегося на выходе, мы тут видим замечательную картину, иллюстрирующую степень вменяемости постсоветских правителей, засевших в ОДКБ. Тех самых, кто, теряя тапки, бегом спешили отправить свои войска в Казахстан, чтобы отстоять власть политика, который примерно через полгода их открыто и унизительно пошлет. Это, конечно, многоходовочка такого уровня, что заслуживает места в учебниках политического искусства как пример дальновидности и прагматизма.

Банально интересно: еще остались такие, кто верит, что эти руководители способны выиграть у Запада цивилизационное противостояние?

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