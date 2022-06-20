МВД и другие силовые ведомства предлагают купить списанный транспорт 8 20.06.2022, 15:48

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Как он выглядит и сколько стоит.

Предприятие «Белспецконтракт» продает списанный автотранспорт МВД, МЧС, Вооруженных сил, а также «высвобождаемые материальные ресурсы» других воинских формирований и военизированных организаций. «Флагшток» изучил последние предложения.

Износ большинства милицейской техники составляет 90%, а цены на легковые авто варьируются примерно от 1,1 тыс. рублей (450 долларов) до 11 тыс. руб. (4,3 тыс. дол.). Например, одни из самых дорогих авто — из Гомельской области. Это внедорожники УАЗ 2012 года выпуска с пробегом около 200-300 тыс. километров.

Их хотят продать за 7,3 — 7,4 тыс. руб. При этом состояние как кузова, так и салона вызывает много вопросов.

Еще одна из самых дорогих легковых машин — тоже из автохозяйства УВД Гомельского облисполкома. При пробеге почти 400 тыс. км универсал «Опель Астра» 2007 года выпуска хотят продать за 10,3 тыс. руб.

В то же время всего за 1150 руб. предлагают «Ладу» 2007 года выпуска, которой пользовались в минском исправительном учреждении открытого типа, накатав на ней чуть больше 220 тыс. км.

Продает МВД и грузовики. В частности, автозаки «МАЗ» за 15,4 тыс. руб., «КаМАЗ» для перевозки личного состава. Среди техники, списанной в других ведомствах, предлагают к продаже и автокраны, колесные тягачи, трактора, автоцистерны.

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