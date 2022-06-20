СБУ задержала российского диверсанта 20.06.2022, 15:55

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Он готовил взрывы на «Укрзализныце».

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского диверсанта, прибывшего с Ближнего Востока готовить взрывы на "Укрзализныце".

Как сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, вражеского агента задержали во время спецоперации в Черновцах.

По данным следствия, задержанный был на агентурной связи подконтрольных России спецслужб "ДНР", имеет паспорт гражданина Украины и киевскую прописку, но длительное время находился на "консервации" в одной из ближневосточных стран.

"После начала полномасштабной агрессии РФ агент получил от своих "кураторов" задание прибыть в Украину. Здесь он должен был собирать разведданные о транспортных каналах поставки оружия и военной техники, расположение резервуаров с горючим и дислокацию украинских войск на Буковине", - отметил Дехтяренко.

По его словам, на основе этих данных враг планировал осуществить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах.

Теперь агенту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

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