Украинские воины ликвидировали двоих майоров оккупационных войск 3 20.06.2022, 16:10

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Старшие российские офицеры были «денацифицированы и демилитаризованы».

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще двоих старших офицеров российских оккупационных войск.

Об этом в своем Telegram сообщил Анатолий Штефан. При этом он также опубликовал фото убитых рашистов.

По его данным, украинские защитники уничтожили старшего оперуполномоченного майора полиции Мищерякова.

Кроме того, также был ликвидирован старший оперуполномоченный майор полиции Духовников.

"Официально денацифицирован и демилитаризован", - добавил Штефан, комментируя новость об уничтожении старшего офицера РФ.

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