Более 2 700 фур скопилось на границе Беларуси со странами ЕС
- 20.06.2022, 16:28
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Наибольшее число грузовиков находится в очереди на границе с Литвой.
Скопление грузового транспорта фиксируется на всех маршрутах следования в Евросоюз (ЕС). Отмечается, что выезда из Беларуси в страны ЕС на границе ожидают 2 780 грузовых автомобилей. Это следует из информации, размещенной 20 июня на официальном сайте Госпогранкомитета РБ.
Так на границе с Литвой в общей сложности стоят 2 040 большегрузных машин.
«Видзы» — 100;
«Котловка» — 500;
«Каменный Лог» — 850;
«Бенякони» — 350;
«Привалка» — 240 фур.
В сторону Латвии на выезде стоят – 210 машин. В пункте пропуска «Григоровщина» проезда ожидают 130 грузовых автомобилей, перед пунктом пропуска «Урбаны» стоят более 80.
На польском направлении – 530 фур. Выезда перед пунктом пропуска «Берестовица» ожидают 450 машин. В пункте пропуска «Козловичи» в очереди – 80 грузовиков.