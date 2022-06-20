Украинский эксперт: Лукашенко готов отдать приказ о наступлении 22 20.06.2022, 16:44

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Но боится реакции общества.

Путин давно думает, что он дожал Лукашенко к тому, чтобы вторгнуться в Украину.

Он пообещал главе Кремля Путину присоединиться к "спецоперации", однако все время оттягивает этот момент.

Такое мнение в интервью ТСН высказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

По его словам, для Лукашенко вступление в войну – критический момент, от которого зависит его политическая и физическая жизнь.

"Большинство белорусов не хотят этой войны. Когда мы говорим о россиянах – ситуация другая. Ментально россияне отличаются от белорусов и украинцев. Часть белорусов действительно тяготеет к советскому времени, но большинство не хотели бы участвовать в этом. Активная часть общества против развития таких событий и если Лукашенко прикажет пересечь границу и начать боевые действия – может произойти обратный эффект, когда украинские военные начнут наступать", — подчеркнул Михаил Самусь.

Он также добавил, что начало боевых действий со стороны Беларуси может возобновить бунт в самом государстве, и тогда Лукашенко снова окажется под угрозой уничтожения его режима.

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