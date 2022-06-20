Путин приедет в Беларусь

Путин приедет в Беларусь46
- 20.06.2022, 17:02
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Российский диктатор собирается посетить Гродно.
Путин и Лукашенко в очередной раз встретятся на Форуме регионов так называемого союзного государства в 2022 году, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
«Убежден, что предстоящий Форум регионов с участием президентов России и Беларуси даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству», — сказал Мишустин в ходе встречи в Минске с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
Напомним, Форум регионов так называемого союзного государства в этом году должен пройти в Гродно с 30 июня по 1 июля.