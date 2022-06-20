Путин приедет в Беларусь 46 20.06.2022, 17:02

16,940

Российский диктатор собирается посетить Гродно.

Путин и Лукашенко в очередной раз встретятся на Форуме регионов так называемого союзного государства в 2022 году, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Убежден, что предстоящий Форум регионов с участием президентов России и Беларуси даст еще более глубокий новый импульс межрегиональному сотрудничеству», — сказал Мишустин в ходе встречи в Минске с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Напомним, Форум регионов так называемого союзного государства в этом году должен пройти в Гродно с 30 июня по 1 июля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».