Юлия Латынина: Китай поставил на России крест 3 20.06.2022, 17:31

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Устами Токаева говорил Пекин.

Серия резких заявлений президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева на экономическом форуме в российском Санкт-Петербурге, которая вызвала возмущение аудитории в РФ, является гораздо более серьезным и тревожным знаком для России, чем считалось ранее.

Об этом заявила известная российская журналистка Юлия Латынина, комментируя выступление Токаева в присутствии Путина на форуме в Петербурге.

На своей странице в социальной сети Twitter она отметила, что ситуация для России усугубляется тем, что устами Токаева на форуме де-факто говорил Китай, который послал казахстанского лидера в Петербург в качестве своего посланника для в трансляции своих основных месседжей.

По словам журналистки, Китай заявлением Токаева не только передал России, что не признает "ЛДНР", но и фактически поставил на Путине крест.

"Почему-то все восторгаются Токаевым. На самом деле все куда серьезней. Устами Токаева говорил Китай. Китай послал на форум своего меньшого брата. Который сказал, что не признает ни Тайвань, ни "ДНР". Пока Макрон спасает лицо Путина, Китай поставил на Путине крест", - пишет Латынина.

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