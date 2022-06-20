Первый фолиант Шекспира пустят с молотка за кругленькую сумму

Первый фолиант Шекспира пустят с молотка за кругленькую сумму1
- 20.06.2022, 17:40
Это историческое событие.
Аукцион Sotheby’s выставил на торги легендарное издание пьес Уильяма Шекспира. 21 июня будут оглашены результаты — причем, организаторы планируют выручить $1.5−2.5 млн, пишет «Новое время».
Первый фолиант Шекспира был издан после смерти писателя двумя его друзьями — Джоном Хемингсом и Генри Конделом. Без их помощи многие знаменитые произведения классика могли быть попросту утеряны.
В собрание, первый тираж которого насчитывал всего 750 копий, вошло 36 пьес.
До наших дней ушли не все экземпляры. Считается, что в музеях и библиотеках хранится 235 томов, и еще около 20 — в частных коллекциях. Поэтому продажа каждой книги — настоящее событие.
Книга, которую можно будет купить на Sotheby’s, ранее принадлежала семье из Шотландии. Она была куплена в XVII веке, что делает ее, вероятно, единственным сохранившимся экземпляром шотландского производства.
Издание было выставлено на торги 7 июня в числе нескольких не менее именитых лотов — например, там присутствует культовая работа Чарльза Дарвина Происхождение видов.
Аукцион закроется 21 июня. За это редкое издание организаторы планируют выручить от полутора до двух с половиной миллионов долларов, что сделает книгу одной из наиболее дорогостоящих в мире.