Первый фолиант Шекспира пустят с молотка за кругленькую сумму 1 20.06.2022, 17:40

Это историческое событие.

Аукцион Sotheby’s выставил на торги легендарное издание пьес Уильяма Шекспира. 21 июня будут оглашены результаты — причем, организаторы планируют выручить $1.5−2.5 млн, пишет «Новое время».

Первый фолиант Шекспира был издан после смерти писателя двумя его друзьями — Джоном Хемингсом и Генри Конделом. Без их помощи многие знаменитые произведения классика могли быть попросту утеряны.

В собрание, первый тираж которого насчитывал всего 750 копий, вошло 36 пьес.

До наших дней ушли не все экземпляры. Считается, что в музеях и библиотеках хранится 235 томов, и еще около 20 — в частных коллекциях. Поэтому продажа каждой книги — настоящее событие.

Книга, которую можно будет купить на Sotheby’s, ранее принадлежала семье из Шотландии. Она была куплена в XVII веке, что делает ее, вероятно, единственным сохранившимся экземпляром шотландского производства.

Издание было выставлено на торги 7 июня в числе нескольких не менее именитых лотов — например, там присутствует культовая работа Чарльза Дарвина Происхождение видов.

Аукцион закроется 21 июня. За это редкое издание организаторы планируют выручить от полутора до двух с половиной миллионов долларов, что сделает книгу одной из наиболее дорогостоящих в мире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».