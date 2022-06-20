В Беларуси задержали большую группу Viber-мошенников 2 20.06.2022, 17:48

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Они обманули 490 человек.

Сейчас уголовное дело против шести организаторов подпольных кол-центров передали в прокуратуру, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Все они под видом банковских работников звонили доверчивым белорусам с иностранных номеров, узнавали личные данные и уводили деньги с их счетов, рассказывает пресс-служба ведомства.

Шесть мошенников нашлись и были объединены в группу в ходе анализа более 3 тыс. схожих дел за несколько лет. Из 63 подозреваемых 30 находятся под стражей.

Общая сумма ущерба составляет более 2,5 млн рублей. Следственный комитет сообщает, что арестовал имущество обвиняемых на 200 тыс. рублей и криптовалюты на 480 тыс. долларов.

Злоумышленники действовали по старой схеме: создали кол-центры и звонили белорусам с иностранных номеров или при помощи Viber, представлялись сотрудниками банков и иногда правоохранительных органов. Они говорили людям, что с их счета якобы пытаются похитить деньги и, чтобы пресечь это, нужно сообщить реквизиты своих карт либо СМС-код, или перевести деньги на «безопасный» счет, или дать «банковскому работнику» доступ к своему интернет-банкингу, или установить на телефон программу для удаленного доступа TeamViewer и так далее. После этого мошенники похищали деньги со счетов и переводили их себе.

Данное расследование все еще продолжается. В той части, которая сейчас передается в прокуратуру, фигуранты — шестеро ранее судимых мужчин от 19 до 25 лет, которые помогали организаторам обналичивать украденные у белорусов деньги. В их деле более 490 потерпевших, суммарный ущерб составляет более 700 тыс. рублей. Пятеро из шести находятся под стражей.

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