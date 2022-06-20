В Беларуси произошел сбой в работе банковских карт 2 20.06.2022, 18:14

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Ими не удается оплатить товары и билеты.

В Беларуси произошел сбой в работе банковских платежных карточек. Читатели сообщают, ими не удается расплатиться в торговых сетях, а также за билеты. Проблемы оказались на стороне банковского процессингового центра, передает zerkalo.io.

Читатели сообщают, что не могут расплатиться за товары банковскими карточками в Минске в том числе в торговых сетях «Евроопт», «Виталют». «В „Евроопте“ на улице Старовиленской не работают карты и кассы самообслуживания», — рассказал один из читателей.

Как сообщается, также не удается расплатиться банковскими картами за проезд в метро и на железной дороге.

В «Белинвестбанке» сообщали, что проблемы с оплатой картами возникло из-за «частичной неработоспособности программно-технического комплекса ОАО «Банковский процессинговый центр».

«В настоящее время могут возникнуть сложности с работой карточек "Белинвестбанка" в устройствах самообслуживания и терминальной сети иных банков, — сообщает банк. — Кроме того, наши устройства самообслуживания и терминальная сеть временно принимает только собственные карточки».

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