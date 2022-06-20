Блокпосты на белорусско-украинской границе охраняются тремя ведомствами 20.06.2022, 18:37

Вокруг — минно-взрывные ограждения.

Иностранные атташе по вопросам обороны, аккредитованные при Министерстве обороны, посетили белорусско-украинскую границу в Малоритском районе Брестской области. Как она охраняется, рассказал командующий силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил генерал-майор Вадим Денисенко.

Блокпосты на белорусских границах организованы с учетом особенностей местности. Иностранным атташе показали два из них.

«Мы показали, как организовано несение службы на двух основных дорожных направлениях в Брестской области. На блокпостах идет совместная служба трех ведомств: Госпогранкомитета, МВД и Минобороны. Юридическую составляющую по досмотру и проверке выполняют пограничные войска и сотрудники Министерства внутренних дел. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств свои задачи будут выполнять Вооруженные силы», — объяснил Денисенко.

Район, куда допустили иностранных военных, находится в 11 км от линии госграницы. По словам Денисенко, это наиболее спокойный участок, за полтора месяца не было выявлено каких-либо нарушений.

Тем не менее блокпосты оборудованы для круговой обороны и способны отражать наступления с разных сторон.

«Противнику не удастся обойти блокпост. Здесь также применяются, помимо инженерных, минно-взрывные ограждения. Мы не скрываем этого. Каждый блокпост поддерживают подразделения артиллерии. Они оборудованы ПВО, ПЗРК и зенитными установками. В связи с последними событиями в распоряжении есть орудия для борьбы с дронами», — сказал командующий ССО.

В восьми километрах впереди находится пограничная застава, и на блокпосту предусмотрены средства для ее поддержки.

«Если застава вступает в бой, то выделяются силы, чтобы ее поддержать. Ни одно место для расположения блокпостов не было выбрано случайно. Все это сделано с учетом местности, а также группировки войск, которая находится по ту сторону», — отметил Денисенко.

Напомним, сейчас охрана южной границы Беларуси идет в усиленном режиме. Сегодня, 20 июня, иностранным атташе по вопросам обороны, аккредитованным при Министерстве обороны, организовали посещение района государственной границы в Малоритском районе Брестской области.

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