Какими будут курсы доллара и евро в ближайшее время 2 20.06.2022, 19:13

3,200

Короткий прогноз.

Доллар продолжает дешеветь на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, а евро — дорожать. Эксперт спрогнозировал, что будет происходить на валютном рынке в ближайшее время.

К концу текущей недели курс российского рубля на белорусском валютном рынке будет на уровне 4,45 рубля за 100 российских рублей, прогнозирует финансовый аналитик Михаил Грачев для издания myfin.by. По его мнению, российская валюта может упасть даже заметнее.

«Курс доллара с большой вероятностью остается вблизи текущих котировок 2,55 рубля. Курс евро может показать рост до 2,72−2,75 рубля», — прогнозирует аналитик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».