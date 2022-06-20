РФ выпустила по югу Украины 14 крылатых ракет 6 20.06.2022, 19:38

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Уничтожен продовольственный склад.

Сегодня днем враг выпустил по югу Украины 14 крылатых ракет.

Об этом сообщили журналистам в оперативном командовании "Пивдень".

"Днем в течение 3 часов враг нанес по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами. В бессильной злобе из-за успехов наших войск, рашисты били по Очакову (Николаевская обл.), по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 кв. м оперативно ликвидирован спасателями.

Пострадавших среди гражданского населения нет.

Уничтожение продовольственного склада подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, пострадавших и жертв нет.

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