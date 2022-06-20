РФ выпустила по югу Украины 14 крылатых ракет

РФ выпустила по югу Украины 14 крылатых ракет6
- 20.06.2022, 19:38
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Уничтожен продовольственный склад.
Сегодня днем враг выпустил по югу Украины 14 крылатых ракет.
Об этом сообщили журналистам в оперативном командовании "Пивдень".
"Днем в течение 3 часов враг нанес по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами. В бессильной злобе из-за успехов наших войск, рашисты били по Очакову (Николаевская обл.), по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 кв. м оперативно ликвидирован спасателями.
Пострадавших среди гражданского населения нет.
Уничтожение продовольственного склада подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, пострадавших и жертв нет.