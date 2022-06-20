Байден о вступлении Украины в ЕС: Это очень вероятно

Байден о вступлении Украины в ЕС: Это очень вероятно1
- 20.06.2022, 19:50
В конце этой недели лидеры ЕС должны официально предоставить Украине статус кандидата.
Президент США Джо Байден считает "очень вероятным" будущее вступление Украины в Европейский союз.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что выступая перед журналистами, Байден отметил, что считает очень вероятным, что Украина станет членом Европейского союза.
Заявление президента США сделано на фоне того, что в конце этой недели лидеры Евросоюза должны официально предоставить Украине статус кандидата.