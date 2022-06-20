«Через десять лет я там работать не буду» 10 20.06.2022, 20:11

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Белорусы рассказали, почему они держатся за работу с маленькой зарплатой.

Белорусы, по статистике, в среднем зарабатывают около 1350 рублей после уплаты налогов. При этом хватает вакансий на зарплату 500 рублей в месяц. Прожить на такие деньги непросто, поэтому некоторые белорусы вынуждены экономить на еде. Однако есть люди, которые мало того, что получают небольшие деньги, так еще и не планируют увольняться с такой работы, не хотят искать что-то более высокооплачиваемое, пишет zerkalo.io.

После зарплаты настроение «как всегда» не веселое, «тоска находит»

26-летний Олег (имя изменено. — Прим. ред.) закончил сельскохозяйственный колледж, последние пять лет он работает инженером-программистом на госпредприятии в небольшом райцентре Минской области. Увы, завидной айтишной зарплатой он похвастаться не может, его заработок в месяц — около 550 рублей.

— В городе нет другой работы по моей профессии. Специалисты такого же профиля в школе получают 450−600 рублей. Так что большого выбора у меня нет, — рассказал парень.

Менять сферу или переходить на «жирную» фирму Олег не хочет, даже на условиях удаленки. Причин тому несколько. К примеру, Олег не хочет уезжать из родного города, нет своего компьютера, недостаточно опыта для работы в компаниях, боится, что его не возьмут на работу из-за второй группы инвалидности. Но зато благодаря пенсии его доход в месяц поднимается до 865 рублей (сумма вместе в зарплатой).

— Коллектив у нас хороший, рабочее время с 8.30 до 17.30, с обедом. Нет загруза, что прямо нет времени ответить на звонок. Директор хороший, если надо уйти по важным делам, то отпускает. Работать мне нравится, но зарплата — это отдельный вопрос.

Олег признается, что после зарплаты настроение у него «как всегда» не веселое, «тоска находит». С нее надо оплатить коммуналку, кредиты, давать деньги двоим детям за садик и школу. Правда, еще есть зарплата жены, она работает в продовольственном магазине и получает около 500 рублей. Здорово помогает выживать и свой огород.

— Я иногда подрабатываю на дому: кому-то компьютер починить, кому-то телефон. Иногда занимаюсь недорогим фотографированием, конечно, это больше любительски, но когда людям нравится, то подкинут чуток денег. Когда совсем не было денег, подрабатывал таксистом, благо машина экономичная.

Однако в будущем, лет через десять, Олег не видит себя на теперешней работе, да и в целом на госпредприятии. У него есть мечта — купить свой дом, открыть ИП и заниматься блогерством, снимать и монтировать видео.

«Мы знаем, что ничего изменить не сможем, поэтому и терпим»

У 25-летней Анны (имя изменено. — Прим. ред.) высшее педагогическое образование, она работает воспитателем в детском саду в райцентре Брестской области. Эту работу девушка искала полгода. В итоге она нашла через интернет, в объявлении было указано, что сотрудника ждет сменный график и зарплата 900 рублей.

— Меня это устраивало, поэтому устроилась. А потом выяснилось, что в учреждении большая нехватка воспитателей, ставят подработки. Сейчас работаю каждый день с 7.30 до 18.00. В прошлом месяце моя зарплата составила 583 рубля. Раньше она была еще меньше, — рассказала девушка.

Анна говорит, что в день зарплаты у нее «совсем нет ощущения радости, потому что из этих денег ей необходимо купить 50 долларов — они уходят на аренду жилья, а оставшейся суммы «хватит только на маникюр и ресницы».

— Я живу с молодым человеком, снимаем квартиру напополам. Каждый месяц за нее надо заплатить 100 долларов и около 100 рублей коммуналки. Родители помогают овощами со своего огорода, покупают вещей, если что-то нужно. Развлечения обеспечивает молодой человек, ходим 1−2 раза в месяц кафе или кино.

Увольняться девушка не хочет из-за того, что «надо платить за съем квартиры». Она говорит, что найти другую работу проблематично, город небольшой, вакансий немного.

— Если работа более денежная, то это либо какой-то завод с 12-ти часовым рабочим днем, либо кафе и рестораны. Я раньше работала в кафе, но сейчас там тоже очень сократилась зарплата. Пытаюсь подработать в бьюти-сфере, а в ягодный сезон хочу отправиться на сбор черники.

Из-за такого заработка настроение у Анны печальное, накатывает «злость и обида». По ее словам, коллегам также не весело, но все молчат.

— Мы знаем, что ничего изменить не сможем, поэтому и терпим. У каждого свои нюансы: кто-то работает, потому что осталось пару лет до пенсии, кто-то просто боится что-то поменять.

«Лучше спокойно работать за 500 рублей, чем 24/7 гореть от дедлайнов»

Несколько лет Диана (имя изменено. — Прим. ред.) работает дизайнером на частном предприятии в областном центре, работа ее скорее техническая, проектная и не слишком творческая. Зарплата у девушки — 300−500 рублей.

— Из-за этого настроение иногда бывает грустное, подумываю, чтобы брать время от времени частные заказы. Конечно, зарплата могла бы быть побольше, но при всем желании сотрудников и директоров мы не можем повлиять на экономическую ситуацию вокруг, ведь наша работа от этого очень зависима. Нет у нас больше иностранных заказов, только Россия.

Увольняться девушка не хочет. Она говорит, что нравится то, чем сейчас занимается, устраивает коллектив, «от работы нет стресса».

— До этого я работала на другой фирме, получала около 1750 рублей, выполняла более сложную техническую работу, загрузка была намного больше, сверхурочные. Сейчас я выбрала спокойствие. Думаю, лучше спокойно работать за 500 рублей, чем 24/7 жить в работе, гореть от дедлайнов.

Диана говорит, что не страдает из-за небольшой зарплаты. Говорит, что ее потребности для спокойной жизни минимальны. Кроме коммуналки и еды деньги у нее уходят на интернет, книги и содержание кошки. Одежды, обуви и всего остального у нее хватает.

— У меня почти аскетичный образ жизни. Но это мне нравится. Больше нет погони за вещами или чем-то подобным. Я потом планирую уехать из города и вести сельскую размеренную жизнь.

«Через десять лет я точно там работать не буду»

Тамара (имя изменено. — Прим. ред.) работает оператором на почте в небольшом городке Мядельского района. Загрузка на работе у нее бывает очень сильная, а иногда можно и посидеть. Заработок девушки — от 450 до 500 рублей.

— Ну конечно, не очень, могла быть зарплата и побольше. Но как есть, мы уже привыкли. Да вообще, мне моя работа нравится, — сообщила Тамара.

Девушка живет вместе с родителями — они еще не на пенсии, работают, поэтому денег семье хватает. На отдых в отпуск Тамара не ездит — предпочитает релакс дома.

— Я к этому уже привыкла. Менять что-то? Так у нас тут сильно работ нет, поэтому так и работаю на почте.

Искать работу в другом городе девушка не стремится — не хочет уезжать от родителей. Но убеждена в одном, что надо что-то менять и нового добиваться.

— Так что, через десять лет я точно там работать не буду.

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