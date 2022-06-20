В Житковичском районе утонули дед и внук 20.06.2022, 20:45

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С крутого берега машина уехала в реку.

В Житковичском районе утонули дед и внук, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

20 июня в заливе Припяти рыбаки заметили тело мужчины. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. При выяснении обстоятельств его смерти в реке нашли автомобиль и тело подростка.

Предварительно установлено, что утром в понедельник 56-летний житель Житковичей вместе с 15-летним внуком поехали порыбачить на Припять. С крутого берега машина уехала в реку.

Тела погибших и автомобиль достали из воды. Следователи с экспертами проводят осмотр места происшествия, фиксируют следовую картину.

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