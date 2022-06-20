Оккупанты пытались украсть у бойцов ВСУ форму и попали в плен 4 20.06.2022, 20:59

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Как это было.

Российские оккупанты попытались украсть военную форму у бойцов Вооруженных сил Украины, однако попытка не увенчалась успехом - они попали в плен.

Видео опубликовал в Facebook офицер 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко.

Он рассказал, что ребятам привезли новую военную форму, но времени разбирать у них не было. Бойцы разошлись по позициям, но военный медик через какое-то время решил пойти забрать форму. Когда он пришел в это место, то увидел, что там уже хозяйничают российские военные.

Медик не растерялся и взял в плен восемь российских оккупантов - один из них получил ранения.

Осторожно!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

"Это тело забрало мои берцы", - говорит голос за кадром. Как оказалось, это был командир.

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