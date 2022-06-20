Как начальник Буда-Кошелевского РОВД объяснил использование своими подчиненными символов оккупантов РФ 5 20.06.2022, 21:23

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Виталий Подзерун расписался в своей некомпетентности.

На выходных сотрудники Буда-Кошелевского РОВД (Гомельская область) вышли на «День здоровья» с символами Z и V, а также лозунгами российских военных, напавших на Украину. Об этом написала местная районка. Zerkalo.io спросило начальника отдела, что это значит, а еще, можно ли жителям района выходить на улицу с украинским флагом.

У команды сотрудников райотдела в руках самодельный плакат «Zадачу Vыполним». У некоторых на кепках рядом с белорусским флагом были ленты и в цветах российского.

Мы позвонили начальнику Буда-Кошелевского РОВД Виталию Подзеруну как жители райцентра и спросили, значит ли это, что в отделе поддерживают нападение России на Украину. Долгое время говорить по телефону на эту тему глава РОВД не хотел — приглашал прийти лично на прием или прислать письменное обращение. Но потом все же дал ответ:

— Наши сотрудники не запрещающие какие-то моменты могут [использовать], то же самое, что на шапке будет написано Adidas или еще что-то. Это ж не запрещено, правильно? Шапки надели такие, какие были.

Мы также спросили, почему у белорусских милиционеров на кепках — российский флаг, планируют ли наши правоохранители ехать в Украину воевать на стороне России, но ответов на эти вопросы не получили.

— С украинским флагом можно выйти на улицу? Он же тоже не запрещен.

— Я вам такое разрешение не дам, не даю вернее — мы не компетентны в этом, — смеясь, ответил начальник райотдела.

— То есть украинский флаг нельзя, а с буквами Z и V — можно?

— Я вам не могу ни разрешить, ни запретить, — ответил Виталий Подзерун.

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