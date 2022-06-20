Почти тысяча педагогов воюют в ВСУ

Почти тысяча педагогов воюют в ВСУ1
- 20.06.2022, 21:34
Цифру назвал министр образования и науки Украины.
В рядах Вооруженных сил воюют около 900 педагогов со всей Украины. Из них 513 педагогов, а 377 еще получают образование. Об этом во время телемарафона Єдині новини 20 июня заявил министр образования Сергей Шкарлет.
"Мы на сегодня имеем примерно 900 человек, из них 513 педагогов и 377 соискателей образования. Мы гордимся каждым из них, у нас и Министерстве образования есть те, кто служит в ВСУ", - говорит Шкарлетт.
Министр также рассказал о ситуации с укрытиями в украинских школах, которые должны возобновить обучение офлайн с 1 сентября.
Так, из 25% школ имеют оборудованные укрытия, которые позволят учащимся посещать обучение.
"На сегодняшний день в зависимости от ситуации с безопасностью должен начаться учебный год.Все устали от онлайна, но ввосьми областях идут боевые действия, обучение офлайн в прифронтовой зоне не может быть", – сказал Шкарлет
Он отметил, что обеспечение укрытий в учреждениях входит в компетенцию их учредителей, в основном это местные власти.