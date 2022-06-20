Стоимость Bitcoin превысила 20 тысяч долларов 20.06.2022, 22:01

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С чем связан рост курса криптовалюты.

Курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin немного укрепился после резкого снижения на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk в понедельник, 20 июня.

По состоянию на 19:30 по Минску Bitcoin подорожал на 4,94% и торговался на уровне 20 523 доллара. При этом минимальная цена криптовалюты за последние 24 часа составляет 19 375 долларов, а максимальная – 21 036 долларов.

Объем капитализации рынка Bitcoin находится на уровне 390 млрд долларов.

Эксперты рынка криптовалют считают, что начавшийся рост курса Bitcoin обусловлен технической коррекцией. Инвестиционные фонды начали закупаться по выгодной цене. Однако не стоит ожидать, что этот рост продлится долго, так как ФРС США продолжит повышать ключевую ставку.

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