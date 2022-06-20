Возможное наступление режима Лукашенко на Украину: что известно по состоянию на 20 июня 11 20.06.2022, 23:37

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Эксперты оценили риски.

Беларусь продлила обучение своих военных и создала оперативное командование вблизи границы с Украиной. Их группировка растянута от Киевской области вплоть до запада. Вероятно, военные готовятся к наступлению.

ТСН.ua собрал все, что известно о возможном наступлении Беларуси на Украину по состоянию на 20 июня.

Для вторжения будет два основных направления

Основными направлениями для вторжения Беларуси в Украину могут стать Волынская и Ровенская области, считает военный эксперт Олег Жданов.

Какую цель будет преследовать Беларусь

В случае нападения армии Лукашенко Беларусь будет преследовать сразу две цели. По мнению Жданова, основная цель этого вторжения – попытка открыть второй фронт или отрезать Украину от западной помощи.

"Чтобы мы воевали на два фронта. Любой военный вам скажет, что это очень тяжело. Еще никто не выигрывал войну на два фронта. А вторая, и не менее главная задача – это попытка отрезать Украину от западной помощи", — заявил Жданов.

Главное препятствие для вторжения – рельеф территории

Задача пройти через западное Полесье, то есть Ровенскую область – это мегасложная задача, отметил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. В первую очередь из-за рельефа и территории.

"Напомню, что 40% территории Ровенщины – это леса, и именно северные районы, граничащие с Республикой Беларусь, это непроходимые леса, иногда даже болота. Во-вторых, это наличие 170 рек, реки – это соответственно мосты. Мосты, это те, которые могут быть заблокированы. И движение войск может быть остановлено", — рассказал Коваль.

Он считает, что наступление будет роковой ошибкой и "дорогой в один конец".

Наступление может возобновить бунт против Лукашенко

Большинство белорусов против вторжения в Украину, сообщил заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь. Начало боевых действий со стороны Беларуси может возобновить бунт в самом государстве, и тогда Лукашенко снова окажется под угрозой уничтожения его режима.

"Когда мы говорим о россиянах – ситуация другая. Ментально россияне отличаются от белорусов и украинцев. Часть белорусов действительно тяготеет по советским временам, но большинство не хотели бы участвовать в этом.

Активная часть общества против развития таких событий и если Лукашенко прикажет пересечь границу и начать боевые действия – может произойти обратный эффект, когда украинские военные начнут наступать", – сказал он.

Где находятся белорусские военные и техника

Белорусская группировка растянута от Киевской области вплоть до западной границы Украины. Впрочем, у нее нет даже полноценного первого эшелона. Второго, тем более, подчеркнул Самусь.

"Демонстрация такова, мол, вам нужно все Вооруженные силы развернуть, забрать их с юга и Донбасса и потащить на север", – рассказал военный эксперт.

По его словам, сейчас с белорусской группировкой "справятся вооруженные силы, которые есть в том регионе".

"Если россияне перетащат туда те силы, которые были на севере, что они перед 24 февраля собрали, и провели эту свою "провальную операцию", то тогда будет действительно опасность крупной операции Беларуси и России с северного направления", — отметил эксперт.

Что говорят в Офисе президента Украины

Руководитель ОП Андрей Ермак считает, что принимать непосредственное участие в войне против Украины и масштабно воевать Беларусь вряд ли будет. В частности, потому что белорусский народ не поддерживает эту идею.

"Безусловно, они предоставили свою территорию для российских войск. Но вероятность масштабного участия в войне белорусской армии не очень высока именно из-за настроений народа Беларуси", – сказал Ермак.

Советники главы ОП Михаил Подоляк и Алексей Арестович также прокомментировали слухи о том, что на Украину готовится новое нападение со стороны Беларуси. Они заверили, что в ближайшее время нападение вряд ли будет.

Будет ли наступление, станет известно после 8 июля

Беларусь продлила до 8 июля учения своих военных. После этой даты будет известно, что диктатор Лукашенко будет делать с мобилизованными, считает военный эксперт Олег Жданов. По его словам, тогда можно будет размышлять, насколько готова армия и когда она будет готова.

"Восьмого июля закончатся отмоблизирование и развертывание вооруженных сил. Но это же люди, которые пришли из "гражданки", которых нужно поставить в строй, вручить им технику, вооружение и потом еще подготовить этот резерв отмобилизованных. Это будет длиться месяц или два — не меньше. Поэтому мы можем говорить о подготовке белорусской армии к готовности к применению где-то на конец сентября-начало октября. Не раньше. Сегодня сроки — это месяца два — не меньше", — подчеркнул Жданов.

Он говорит, что вероятность наступления белорусов есть, но он оценивает ее как "50 на 50".

ВСУ укрепляются на границе

На Северной границе с Беларусью Вооруженные силы Украины усиленно укрепляются и готовятся к обороне, если Лукашенко решится на вторжение. Осваивают военное ремесло без выходных бывшие учителя, адвокаты и строители, говорится в сюжете ТСН.

Чтобы не допустить прорывов на участке границы, воины усиленно укрепляются. Копают, заливают бетоном, мониторят воздушное пространство и близлежащую территорию к Беларуси.

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