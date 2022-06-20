На Харьковщине ВСУ уничтожили 23 захватчика, КамАЗ и радиолокационную станцию 20.06.2022, 22:38

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Видеофакт.

В Харьковской области враг не оставляет попыток наступать, но ВСУ крепко держат оборону, уничтожая превосходящие силы оккупантов. 19 июня украинские защитники отбили очередную вражескую атаку, уничтожили 23 захватчика и более 50 - ранили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"На одном из направлений враг пытался атаковать, однако получил "по зубам". Вследствие совместной работы бойцов 92-й ОМБр, 40-й ОАБр и 125-го батальона теробороны 19 июня 23 орка были обезврежены, более 50 - ранены", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что враг понес потери в технике, в том числе обезврежены или повреждены три танка Т-72, три РСЗО, БТР-80, БМП-2, КамАЗ и радиолокационная станция.

"Несмотря на то, что оккупант укрепляется, минирует местность, применяет артиллерию и танки, а также постоянно производит разведку БПЛА, наши защитники держат строй и наносят противнику потери", - говорится в сообщении.

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