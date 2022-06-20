В центре Тбилиси проходит митинг в поддержку евроинтеграции Грузии 1 20.06.2022, 22:50

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Митинг проходит под лозунгом «Домой, в Европу».

Тысячи человек в понедельник вечером собрались в центр Тбилиси на митинг в поддержку европейской интеграции Грузии под лозунгом "Домой, в Европу".

Об этом сообщает "Новости-Грузия".

В акции принимали участие представители разных сфер. Некоторые заведения закрылись раньше, чтобы их работники пришли на митинг. Политические силы пришли без партийной символики, вместе с тем были плакаты в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили.

Часть студентов пришла с протестными плакатами, например "Требуем деолигархихации", "Запад должен наложить санкции на Иванишвили и членов правительства Грузии"; другие же были более нейтральными – "За наше будущее", "Молодая сила здесь".

На митинге выступили политики из Европы и Украины, после чего участники прошли шествием к площади Европы в исторической части Тбилиси.

Организатором митинга является движение "Сирцхвилиа" (в переводе - "стыд, позор"). Его цель – продемонстрировать важность европейского будущего для Грузии и одновременно выразить процесс действиям грузинских властей, которые, по мнению организаторов, делают недостаточно для евроинтеграции.

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