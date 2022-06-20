Главный инженер «Белэнерго» призвал коллег принять участие в челлендже при помощи рэпа 20.06.2022, 23:03

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Видеохит.

Главный инженер Белэнерго Владимир Бобров, зачитав рэп, призвал коллег принять участие в челендже. Возможно, он не получит премию «Грэмми» за «Лучший рэп-альбом» и с ним не подпишет контракт Gazgolder. Но то, что главный инженер в необычной манере, старательно и искренне пропагандирует концепцию нулевого травматизма — это без сомнения, пишет zerkalo.io.

Концепция нулевого травматизма была разработана Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО) и представлена в Сингапуре в 2017 году. Она состоит из семи правил, реализация которых будет способствовать нанимателю в снижении показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

В Беларуси последние два года концепции уделяется большое внимание — на различных предприятиях проходит недели нулевого травматизма.

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