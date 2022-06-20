В РФ наблюдается дефицит SIM-карт 20.06.2022, 23:26

Мобильные операторы РФ сделали платными SIM-карты из-за технологических санкций.

Российские мобильные операторы начали брать плату за физические SIM-карты из-за санкций и проблем с поставками от западных производителей, пишет "Коммерсант". SIM-карты подорожали в 3,5 раза.

Сейчас российские мобильные операторы закупают чипы для SIM-карт в Китае.

Ввод платы за физическую SIM-карту позволяет оператору "компенсировать расходы на подключение нового абонента", заявили в "МегаФоне", который одним из первых начал брать оплату. Цена SIM-карты у этого оператора составляет 50 рублей. Остальные операторы введут плату в течение лета.

По мнению аналитиков, на которых ссылается "Коммерсант", дефицит SIM-карт и их стоимость повлияет на сокращение рынка интернета вещей и количество абонентов мобильной связи в России.

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