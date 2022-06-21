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Мощный удар ВСУ на востоке: сотню оккупантов «покрошили» вместе с техникой

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  • 21.06.2022, 7:33
  • 4,634
Мощный удар ВСУ на востоке: сотню оккупантов «покрошили» вместе с техникой

Также уничтожены два склада боеприпасов врага.

Российские оккупанты в понедельник потеряли 106 человек личного состава, 20 принадлежащих им единиц техники, включая танк и два беспилотных летательных аппарата.

Кроме того, также были уничтожены два склада боеприпасов в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. Об этом говорится в сообщении ОТГ в Facebook.

"Сегодня, 20 июня, потери врага составили: личного состава – 106, танков – 1, БТР – 1, МТЛБ – 2, артиллерийских систем – 2, минометов – 5, АТТ – 7, БПЛА – 2, склад с б/п – 2", - сообщается на странице ОТГ Восток.

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