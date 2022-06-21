Шок в бункере Путина 1 Андрей Пионтковский, «Новое время»

21.06.2022, 7:37

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Прошедшая неделя была исключительно удачной для Украины.

Начался конвейер поставок Украине современного тяжелого оружия. Было объявлено на Рамштайне-3, что первая группа украинских военнослужащих — 60 человек, овладевшие РСЗО HIMARS, вместе с ними отправились прямо на линию фронта. И это будет продолжаться дальше последовательно. В том же плане очень важна инициатива Бориса Джонсона. Ведь важны не только вооружения, важны люди, овладевшие обращением с оружием. Он заявил, что берет на себя подготовку на базах Великобритании по 10 тысяч украинских солдат (видимо, новых, мобилизованных) в течение трех месяцев. Это как раз очень вовремя, когда украинская армия нуждается в пополнении, но не просто поваров и профессоров-добровольцев, а профессиональных воинов. Вот они будут готовиться в Великобритании.

Ну и самое главное — это провал миссии Макрона, который прикрывался итальянским премьером (итальянский план). Они уговаривали Украину на крупные территориальные уступки ради так называемого мира. Но после 16 июня никто уже Украину к этому принуждать не будет. И более того, последующие дни показали, что на Западе наконец выработалась такая единая точка зрения. То есть, теперь это уже точка зрения и Вашингтона, и Лондона, и Берлина, и Парижа (вынужденно присоединились к ней Макрон и Шольц).

Проведена красная линия. И в общем Украина тоже выразила согласие с такой постановкой вопроса. Тем более, это уже ранее озвучивалось Зеленским, — никаких переговоров не будет до тех пор, пока российская армия не отступит на линию 23 февраля. Это — красная линия, без выполнения которой никто с Россией разговаривать не будет, а наоборот, Запад будет прилагать максимальные усилия в снабжении, обучении украинской армии, чтобы она могла силой вытолкнуть Россию за эту линию.

Но это не значит, что Украина отказывается от ОРДЛО и Крыма. Это линия, за которой начинаются переговоры о возвращении Донбасса и Крыма Украине и полное восстановление ее территориальной целостности. Вот сейчас это единая позиция Запада и Украины.

И это очень серьезный удар по российским планам, потому, что как раз вот на эту миссию Макрона они возлагали большие надежды. На то, что европейцы заставят Украину в третий раз, как после Грузии, после Крыма, прибегал французский президент с бумажкой о мире как Чемберлен, и Россия получала новые территории. Тем более, что отдать сегодня Москве Запорожскую, Херсонскую области — это непросто — отдать территорию, это сделать дальнейший шаг к разрушению всей украинской государственности. И теперь этого Москва никогда уже от Запада не получит.

Сейчас много гадают о том, когда же наконец начнется распад РФ. Мы добиваемся полной территориальной целостности Украины, а что будет происходить в РФ — это их внутреннее дело. Но совершенно очевидно, что, когда начнется это наступление (примерно, через два месяца, когда ВСУ будет полностью вооружена современным оружием), первым шагом будет освобождение Херсона, уверяю, освобождение Херсона уже вызовет шок и у российского глубинного народа, погруженного в телепропаганду, и в самом путинском бункере. И в России начнутся очень бурные политические процессы.

Вот эта красная линия — отвод российских войск на состояние 23 февраля, которого Запад будет добиваться всеми силами и никуда от него не отступит, — понимаете, эта линия не совместима с политической жизнью Путина. Для него это — катастрофа. Я думаю, даже и с физической жизнью Путина эта линия несовместима. Так что процессы распада путинского режима и дальнейшей трансформации РФ будут происходить автоматически по мере побед украинского оружия. Специально о них заботиться даже и не нужно.

Андрей Пионтковский, «Новое время»

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