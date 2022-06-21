Бойцы ВСУ ликвидировали очень редкую российскую БМП «Басурманин» 2 21.06.2022, 7:58

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Части машины разбросало вокруг после взрыва.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить существенный урон технике российских оккупантов. Одной из очередных целей защитников стал российская БМП-1АМ "Басурманин".

Бойцы разнесли вдребезги вражескую технику вместе с оккупантами. Об этом сообщает Telegram-канал British Intelligence (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинские военнослужащие наблюдали за вражеской техникой из засады. В один момент российская БМП взорвалась с такой силой, что ее остатки разлетелись на десятки метров.

Вместе с бронетехникой бойцы ВСУ утилизировали оккупантов. Стоит отметить, что уничтоженной БМП оказалась редкая модификация бронемашины 2018 года.

"Утилизация БМП-1АМ "Басурманин", вместе с басурманами #потєрьнєт. Это очень редкая модернизация БМП-1 2018 года с БМ от БТР-82А и двиглом УТД-20С1 на 300 л.с", – говорится в описании к видео.

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