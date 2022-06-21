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Бойцы ВСУ ликвидировали очень редкую российскую БМП «Басурманин»

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  • 21.06.2022, 7:58
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Бойцы ВСУ ликвидировали очень редкую российскую БМП «Басурманин»

Части машины разбросало вокруг после взрыва.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить существенный урон технике российских оккупантов. Одной из очередных целей защитников стал российская БМП-1АМ "Басурманин".

Бойцы разнесли вдребезги вражескую технику вместе с оккупантами. Об этом сообщает Telegram-канал British Intelligence (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинские военнослужащие наблюдали за вражеской техникой из засады. В один момент российская БМП взорвалась с такой силой, что ее остатки разлетелись на десятки метров.

Вместе с бронетехникой бойцы ВСУ утилизировали оккупантов. Стоит отметить, что уничтоженной БМП оказалась редкая модификация бронемашины 2018 года.

"Утилизация БМП-1АМ "Басурманин", вместе с басурманами #потєрьнєт. Это очень редкая модернизация БМП-1 2018 года с БМ от БТР-82А и двиглом УТД-20С1 на 300 л.с", – говорится в описании к видео.

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