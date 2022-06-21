«Банки лежат, деньги списываются, но не выдаются» 2 21.06.2022, 8:05

2,422

Что произошло с банковскими картами в Беларуси?

Вчера в конце рабочего дня многих минчан и жителей других городов ждал неприятный сюрприз: при оплате в магазинах не принимали карты, не работали они и во многих банкоматах. Оказалось, это очередной сбой, пишет onliner.by.

— Не работает оплата картой. Пытался только что расплатиться в «Грошыке», но на кассах принимают только наличные. Выдает «ошибку связи», — сообщает читатель.

Такие же проблемы — с оплатой такси и метро по карте.

— Вызывал «Яндекс-такси» после работы, а система переключила меня с оплаты картой на наличные. После чего в 17:24 прошла оплата в одном магазине, а в другом в 17:35 уже не прошла, — сетует минчанин Виктор.

— Похоже, что процессинговый центр сломался. Не работают банкоматы и терминалы почти по всему Минску. Как минимум в четырех магазинах подряд не работают терминалы — «Соседи», «Ганна», «Простор» и «Хит». На улице Денисовской в «Короне» по громкой связи объявляют, что не работают карты, — сообщает другой читатель.

— Я не смог оплатить товар в «Табакерке» у дома, потом заглянул в рабочий чат — оказывается, не работают также карты на АЗС далеко отсюда и в магазинах, — говорит Артем.

Похожие проблемы были и в банкоматах. У одних карта просто зависла, у других банкомат ее выплюнул.

— Банки лежат, по ходу. Банкоматы всех банков тупят, деньги списываются, но не выдаются, карточки в магазинах и аптеках не проходят. Стоят огромные очереди в банкомат. Банкомат пишет: Please wait… — и всё, никаких действий нет, — сообщает читательница.

— В банкомате у дежурной аптеки на Коласа мужчина пытался снять деньги в банкомате — не получилось, парнишка за ним все же добился списания со счета, но банкомат просто выплюнул карту, — говорит Антон.

Чуть позже читатель рассказал о такой же проблеме, но не в Минске, а в Гомеле. Мужчине не повезло еще больше.

— Снимал деньги с банкомата в Гомеле. Со счета деньги ушли, но мне банкомат ничего не выдал. А сумма немалая — 1290 рублей. В банке сказали, что рассмотрение займет до двух рабочих дней, — говорит Виталий.

БПЦ: «Прилагаются усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки»

Подтвердили сбой и в ОАО «Банковский процессинговый центр». Говорят, он связан с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса.

— В настоящее время прилагаются совместные усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки, — сообщили в центре.

Чуть позже БПЦ сообщил, что произошел технический сбой, связанный с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса. С 18:08 все проблемы были устранены и «все работает в штатном режиме». Многие подтвердили, что по картам стало возможно платить примерно с этого времени, но некоторые читатели и после этого не смогли оплатить свои покупки.

— Пытался оплатить по карте в 18:30 в KFC, потом был в магазине, но мне отвечали, что карты не работают, — говорит один из читателей.

Напомним, последний крупный сбой произошел в Банковском процессинговом центре утром 31 мая. Тогда также не работали карты. Что именно стало причиной сбоя, не уточнялось.

Что такое процессинг?

Процессинг, в котором сегодня случился сбой, — это обмен информацией между банком, выпустившим карту, и банком, принимающим деньги, платежной системой и собственно процессинговым центром. Это серверы, ПО и разные комплексы защиты.

«Одна из важнейших задач процессингового центра — обеспечить обработку запросов на авторизацию банковских карт. Так, именно процессинговый центр проверяет номер, имя владельца карты, коды безопасности и решает, должна ли быть проведена запрашиваемая операция. Запрос от кассового терминала процессинговый центр перенаправляет в базу данных платежной системы. Там происходит сверка данных. Если карта действительна и средств на ней достаточно, то терминалу в магазине передается положительный ответ из банка, клиентом которого является покупатель», — так объясняет теория.

Банковский процессинговый центр обслуживает более 8 млн карточек, к нему подключены 76,6 тыс. организаций торговли и сервиса, 125 тыс. платежных терминалов, 2,5 тыс. банкоматов и около 2 тыс. инфокиосков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».