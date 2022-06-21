Российский медведь становится жертвой своей тактики Олеся Яхно

21.06.2022, 8:15

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Олеся Яхно

И везде будет «получать по морде».

В России наверняка еще не осознали масштабы последствий этой войны. Только одна сторона, а такая разница.

В России всячески скрывают масштабы жертв этой захватнической и варварской войны с их стороны. В Украине каждая смерть – это наша общая боль и глубоко прорастающая в душу трагедия.

Россия будет получать по морде отовсюду. Поскольку дебилизм в России идет за нарастанием, конфликты будут возникать со всех сторон.

Есть проблема транзита в Калининграде с Литвой как страной ЕС и НАТО. Есть проблема транзита нефти и угля (в ответ) с Казахстаном как страной Таможенного союза и ОДКБ. Русский медведь становится жертвой своей тактики.

Убеждена: развилка в судьбе России возникла не с украинских событий 2014 года, а с внутренних российских – примерно в 2010 – 2012 годах, на фоне протестов на Болотной площади и Проспекте Сахарова.

Олеся Яхно, «Фейсбук»

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