Стало известно, где проводят отпуск большинство белорусов 21.06.2022, 8:22

Интересные данные.

По результатам проведенного в июне 2022 года интернет-анкетирования, команда Picodi.com получила данные о том, что 56% белорусов предпочитают проводить свой отпуск, отдыхая за границей. Во всяком случае, люди так написали в анкетах. При этом 18% никогда не выезжали за пределы Беларуси, потому что не могут себе этого позволить финансово (55%), не знают иностранного языка (12%) или считают, что организовать такую поездку слишком сложно (40%), пишет thinktanks.by.

Для проведения отпуска в Беларуси респонденты чаще всего выбирали следующие направления: Минск (85%), Гомель (34%), Беловежская Пуща (27%) и Гродно (20%). 89% опрошенных предпочитают проводить свой отпуск у родственников в деревне или в другом городе.

Среди зарубежных мест для отдыха лидируют Россия, Польша и Турция.

Среди приятных моментов зарубежного туризма белорусы отметили качество сервиса и приветливость обслуживающего персонала (73%), хорошие дороги (64%) и отношение местных к туристам (55%). Путешествия по Беларуси порадовали респондентов маленьким количеством туристов (55%), отношением к природе (36%) и вкусной едой (35%).

Расстроило белорусов во время заграничных выездов плохое качество Wi-Fi (45%), большое количество туристов (27%) и недостаточное количество пунктов питания (21%). Неприятное впечатление внутренний туризм оставил из-за цен, которые не соответствуют качеству (36%), плохого качества общественных туалетов (27%) и невежливого персонала (24%).

Выяснилось, что большинство опрошенных белорусов (74%) предпочитают проводить отпуск в своем городе или на даче из-за отсутствия финансовых возможностей.

Те, кто отправляется в поездку по стране или за границу, чаще всего делают это с семьей (64%). При этом, согласно опросу, путешествуя с партнером, беларусы тратят больше всего денег: в среднем 2 500 рублей на человека. В свою очередь поездка с семьей обходится в 1 640 р. в среднем на человека.

Из 12 месяцев в году самыми лучшими для выездов белорусы считают июль (46%), сентябрь (18%) и август (9%). При этом самая продолжительная поездка в 2021 году длилась в среднем 10 дней.

Большинство белорусских респондентов предпочитают расслабиться во время поездки и выбирают пляжный отдых (82%). 64% опрошенных любят осматривать достопримечательности, и только 36% выбирают активное времяпрепровождение.

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