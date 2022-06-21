Украинские военные ликвидировали командира роты морских пехотинцев РФ с Камчатки 21.06.2022, 8:26

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Гибель оккупанта подтвердили на его родине.

Силы обороны Украины ликвидировали еще одного российского офицера. В ходе военных действий погиб командир роты морской пехоты войск России, старший лейтенант Алексей Лымарев. Его смерть подтвердили в Елизовском районе Камчатского края. Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Командир роты морской пехоты старший лейтенант Алексей Лымарев из Камчатки официально денацифицирован и демилитаризован", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Смерть военного РФ подтвердили на его родине, в Елизовском районе Камчатского края.

"В ходе спецоперации (так в России называют свое военное вторжение, - ред.) в Украине погиб командир роты морской пехоты, старший лейтенант воздушно-десантных войск Алексей Лымарев", - написали на сайте местной администрации.

Указано, что он учился в Корякской средней школы, после пятого класса перевелся в Уссурийское суворовское военное училище.

В 2018 году окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала Маргелова.

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