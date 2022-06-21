Со стипендии белоруски списали огромный долг по «коммуналке» отца 18 21.06.2022, 8:49

10,720

Едва отметив 18-летие, девушка стала должна государству «круглую» сумму.

Необычная ситуация разворачивается в Гродненской области. Тщательное исполнение законов со стороны контролеров привело к такой ситуации: едва отметив 18-летие, Карина стала должником по коммунальным услугам, которыми пользуется ее отец, и лишилась половины стипендии. При этом сам отец должен ей алиментов на 21 тыс. рублей — и никто ничего не может сделать, пишет onliner.by.

Сейчас Карина учится в медколледже Слонима, а родилась в Гродно, где ее молодые родители налаживали семейную жизнь. Получилось у них плохо. Мама Ольга говорит про бывшего мужа Сергея, что «человек вел аморальный образ жизни».

— Я уехала домой, в Слонимский район, а потом познакомилась с другим мужчиной и переселилась к нему — в Пружанский.

Там Ольга живет и теперь, заведуя местным фельдшерско-акушерским пунктом.

— Через какое-то время я подала на алименты. Сергей получал зарплату, будучи рабочим на разных предприятиях. Иногда платил сам, потом не платил, еще в течение года деньги переводила его мама. Я особенно их не трогала: платят — хорошо, не платят несколько месяцев — напомню.

Но последние годы стала трогать. Алименты пришлось забирать (пытаться забирать) через уголовное дело, исполнителей и решение суда. Чаще всего ответ Ольга получала такой: денег на счетах нет, мужчина нигде не работает.

— Весной 2018 года Сергей поранил свою сожительницу и отправился в колонию. После моих настойчивых просьб исполнительный лист отправили по месту его нахождения. Думала, они же там работают, получают что-то — вот пусть и отдает положенную часть. Из колонии мне отвечали, что человек работать не хочет.

А однажды Ольге позвонили с почты и сказали, что пришел перевод на 48 копеек.

— Забери, говорят, а то нам придется их обратно отправлять. Забрала.

Потом оказалось, что это дало Сергею отсрочку в возбуждении уголовного дела на три месяца: деньги-то переводил.

Ольга начала беспокоить систему судебных исполнителей. Но получалось безрезультатно. Даже не по смыслу — по форме. То подписи электронной в заявлении не хватает, то не могут принять жалобу, потому что нужна была устная вместо письменной — или наоборот, она уже и сама не помнит. На систему она зла.

— Вы же, если государству должны, с обязанными лицами за ручку ходите всем отделом. А этот что? Как-то все так просто: нет денег и нет.

Выйдя из колонии, бывший муж устроился на работу, но в начале этого года нарушил какие-то условия и снова попал — на этот раз в арестный дом. Всего два месяца, но за это время он потерял работу, и теперь его никуда не берут. Ольга объясняет все это эмоционально.

— После «Калыханкі» домой не пришел… Спасибо, конечно. Арестовали за нарушение режима. В прошлом году он хоть что-то периодически присылал, а теперь дома сидит без работы. Помогли так помогли. Не нужно его сажать — пусть идет работает! Я не хочу опять 48 копеек.

По последним официальным подсчетам, Сергей должен Карине и Ольге 21 387 рублей.

А Карина должна стране

И с этим долгом система сработала как по маслу.

Когда в семье появилась девочка, родители прописали ее в квартире отца и бабушки. Ольга на тот момент была зарегистрирована в рабочем общежитии. Прописали и прописали. Когда Ольга уехала от мужа, дочке было чуть больше года. С тех пор отношения с отцом она не поддерживает — редкие звонки, которые больше напрягают.

— Его мама умерла, квартира перешла по наследству Сергею и его брату. Тот свою долю продал, пока Сергей сидел, в надежде, что он выйдет и свою тоже продаст. Но несовершеннолетняя Карина, прописанная там, испортила им схему.

В какой-то момент у Сергея начал копиться долг по коммунальным платежам. Сейчас он составляет около 1,5 тысячи рублей. Обо всем этом Ольга и Карина узнали вынужденно-случайно, когда 8 апреля с карты Карины сняли чуть больше 120 рублей (долг + комиссии). Это сработала система АИС ИДО.

— Она учится в Слониме, на втором курсе медколледжа, будущий фельдшер скорой помощи. Средний балл — 8,3, повышенная стипендия — 113 рублей. Оказывается, это чтобы оплатить папе долг за «коммуналку».

Позвонили в РКЦ.

—«Солидарная задолженность» — выучили красивое словосочетание и повторяют мне его. Номер счета нашли, а позвонить и предупредить номер телефона не нашли? Долг начал накапливаться, когда Карине исполнилось 18 лет, — уже год прошел, не могли предупредить, что ли?

Ольга точно не знает, кому адресно слать свои претензии, поэтому винит в равной степени и коммунальную службу, и судебных исполнителей.

— Где это видано, чтобы снимали больше 100% от ежемесячных выплат? Потом, видно, спохватились, в мае вернули 56 рублей, а потом снова сняли — теперь уже «по закону».

Больше всего маму Карины взбесило то, что и ее долгом в отношении бывшего мужа, и делом Карины как должницы занималась одна и та же исполнитель (это законом не запрещено: разные производства — разные основания взыскания задолженности).

— Вы что, не знакомы со мной? Проще же снять, и все. Говорит, что посылали какое-то предупреждение по месту прописки. Издеваются.

Ответ на жалобу:

Судя по материалам исполнительного дела, долг Карины перед государством на 102 рубля теперь закрыт. Мы обратились к исполнителю, которая занималась этим делом, за уточнениями, но ответа не дождались. Все заняты, понятно.

Пикантность в том, что сам долг из почти 1,5 тыс. не исчез.

— Я не знаю, кому в голову придет потом еще снять: одно дело закрыли, новое откроют. Поэтому выписала Карину из Гродно и прописала в своей деревне. Знала бы, заранее бы так сделала. Выписали легко, никто на долг не посмотрел. А он будет только расти, потому что, как только Сергей найдет работу, в первую очередь у него будут списывать алименты.

Я предложила исполнительнице: пусть бывший муж продает квартиру (долю), расплачивается с долгами и переезжает в деревню, чтобы жить по средствам. Нельзя, отвечает, «это единственное место проживания».

Как-то неправильно: ребенок начинает взрослую жизнь, старается: образование, автошкола, цели. Чтобы что? «Папа, я заплачу, можешь не работать и про алименты не волнуйся». Не охрана материнства и детства, а охрана алкоголизма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».