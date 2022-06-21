Эксперт: Лукашенко может вторгнуться в Украину по двум направлениям 19 21.06.2022, 9:01

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Далеко войска диктатора не пройдут.

В случае, если Беларусь решит напасть на Украину, для вторжения будет два основных направления.

Основными направлениями для вторжения Беларуси в Украину могут стать Волынская и Ровенская области.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, пишет НВ.

"Основные направления для вторжения Беларуси в Украину – это может быть Волынское и Ровенское. Думаю, что дальше они не пойдут", — сообщил Жданов.

По его словам, в случае нападения армии Лукашенко Беларусь будет преследовать сразу две цели. По его мнению, основная цель этого вторжения – это попытка открыть второй фронт или отрезать Украину от западной помощи.

"Чтобы мы воевали на два фронта. Любой военный вам скажет, что это очень тяжело. Еще никто не выигрывал войну на два фронта. А вторая, и не менее главная задача – это попытка отрезать Украину от западной помощи ", — заявил Жданов.

Жданов подчеркнул, что будет перерезать основные пути доставки западной помощи и вооружения Украине.

"Вторжение наземной группировки может происходить в направлении Луцк-Львов или Ровно-Львов или Ровно-Тернополь, и будет перерезание основных путей доставки западной помощи и вооружения Украине. Вторжение будет осуществляться военными колоннами, как это делали россияне в феврале. Местность такова, что особо в предбоевом порядке не пойдешь, и они будут вынуждены в колоннах выдвигаться и заходить на территорию Украины", — заявил эксперт.

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