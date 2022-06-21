Белорус поинтересовался, как «законно» продать автомобиль за валюту 5 21.06.2022, 9:17

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Вот что ему ответили.

В издание «Гродзенская праўда» обратился читатель с вопросом, что нужно делать, чтобы законно сбыть авто за валюту. Журналисты попросили разъяснить ситуацию юриста Татьяну Казак.

— Я намереваюсь продать свой автомобиль. Курс доллара постоянно меняется, поэтому я могу потерять какую-то сумму денег, если получу белорусские рубли. Что я должен сделать, чтобы законно продать автомобиль за валюту, и какие меня ожидают последствия, если все же я продам его за валюту и это станет известно? — пишет Денис из Гродно.

Эксперт отвечает так. Согласно п. 2 ст. 141 ГК случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на территории Республики Беларусь определяются законодательством.

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Закона Республики Беларусь от 28.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» с последующими изменениями валютные операции между физическими лицами — резидентами запрещены, за исключением следующих операций:

— операций в иностранной валюте, проводимых в безналичной форме физическим лицом в пользу иных физических лиц, являющихся его супругом (супругой) или родителями (усыновителями, удочерителями), детьми (в том числе усыновленными, удочеренными), родными братьями и сестрами, дедом, бабкой, внуками, прадедом, прабабкой, правнуками и такими же родственниками супруга (супруги), в том числе на счета указанных лиц, открытые в банках Республики Беларусь или иностранных банках;

— дарения (пожертвования) валютных ценностей и отмены их дарения (пожертвования);

— предоставления займов для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, возврата этих займов и уплаты процентов за пользование ими;

— передачи валютных ценностей на хранение и их возврата;

— приобретения валютных ценностей в порядке наследования;

— приобретения, отчуждения за белорусские рубли в целях коллекционирования и тезаврации (накопления) в единичном экземпляре денежных знаков в виде монет, банкнот в иностранной валюте (отличающихся друг от друга наименованием валюты и номиналом), по отношению к которой официальный курс белорусского рубля Национальным банком не устанавливается либо устанавливается не на ежедневной основе, а также приобретения, отчуждения единичных экземпляров указанных денежных знаков посредством обмена друг на друга в тех же целях.

Соответственно, иные операции запрещены.

Те, кто пытается обойти указанные нормы, должны осознавать: данную сделку изучат соответствующие органы и будет определено, что фактически совершалась купля-продажа автомобиля за валюту. На этом основании могут установить факт ничтожности сделки, предупреждает юрист.

В соответствии с подп. 1 и 2 ст. 167 ГК сделка является недействительной по основаниям, установленным Гражданским кодексом либо иными законодательными актами, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка); требования об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности могут быть предъявлены любым заинтересованным лицом. Суд вправе установить факт ничтожности сделки и по своей инициативе. В этом случае суд применяет последствия недействительности ничтожной сделки.

Согласно ст. 169 ГК сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В соответствии со ст. 170 ГК сделка, совершение которой запрещено законодательством, ничтожна.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки — в случае исполнения сделки обеими сторонами — в доход Республики Беларусь взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой взыскивается в доход Республики Беларусь все полученное ею и все причитающееся с нее первой стороне (в возмещение полученного).

При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Республики Беларусь.

Таким образом, велика вероятность, что в случае обнаружения компетентными органами такого факта расчета в валюте в доход бюджета будет взыскано все полученное по сделке — и автомобиль, и валюта.

Кроме того, если какая-либо из сторон в последующем обратится в суд (например, при возникновении спора в части состояния автомобиля), вопрос того, в какой валюте производился расчет, может быть выявлен в ходе судебного разбирательства. В итоге это способно привести к аналогичным последствиям, отмечает юрист.

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