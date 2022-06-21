Вслед за Токаевым Путина публично унизил Кадыров Вадим Денисенко

21.06.2022, 9:28

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Вадим Денисенко

Психика главы Кремля этого не выдержит.

Токаев публично обидел Путина. Но зачем Кадыров унизил Путина после этого?

Прошло два дня с того момента, как президент Казахстана публично заявил, что никогда не признает так называемые "ЛДНР". Такого унижения Путин не получал уже давно, если не считать военных неудач в Украине.

Через два дня мы получили два ответа из РФ на слова Токаева. Сначала Путин совсем по-детски назвал его другим именем (он с первого момента это делал и делал это по одной причине – Токаев сломал ему схему "преемник". После лишения всех возможностей Назарбаева и его семьи влиять на ситуацию в Казахстане Путин уже не сомневается – старость в имении в Геленджике невозможна). Поэтому реакция Путина была традиционной – извратить имя неприятного ему мужчины, ведь над этой, вечно повторяющейся шуткой, судя по всему, смеется все его окружение.

Вторая реакция – заявление-обращение Кадырова к членам ОДКБ с требованием отреагировать на слова Токаева и, наверное, признать "ЛДНР". Все эксперты начали говорить о том, что руководитель Чечни начал примерять на себя халат "бухарского эмира", хотя, мне кажется, ничего такого нет. Не мечтает он о самостоятельном плавании и не настолько он тупой, чтобы не понимать: за пределами Грозного он растворится в политическом пространстве (хотя примеров такого политического самоубийства в истории было много).

Он много лет играет роль шута, которому можно говорить все. Поэтому он просто не всегда понимает грань между дозволенным. Но для нас это неважно – важнее то, что он вторично унизил Путина. Дело в том, что ответа на заявления Кадырова нет и не может быть. Армяне не могут признать "ЛДНР", потому что это будет признанием правоты Азербайджана по поводу Карабаха. Лукашенко уже год обещает посетить Крым, но для него это будет означать почти капитуляцию. Киргизы просто боятся быть раздавленными между казахами, китайцами и россиянами. Вопрос Кадырова имеет один ответ: захват стран ОДКБ. А на это у Путина нет ни сил, ни возможностей.

С моей точки зрения, чем больше будет таких ляпов – тем быстрее состоится десакрализация Путина. Да, это произойдет не завтра, но процесс пошел. И чем больше ястребы будут расправлять свои крылья, требуя невозможных побед, – тем лучше для нас.

Путин больше всего боится унижения. Его нужно унижать каждый день. И на всех уровнях. Его психика этого не выдержит.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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