В «английском квартале» в Минске продают необычную квартиру 5 21.06.2022, 9:47

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Сколько за нее просят?

В трехэтажке в «английском квартале» от МАПИДа на улице Космонавтов на продажу выставили интересную трехкомнатную квартиру. Она находится на высоком первом этаже. Как она выглядит и сколько стоит — в материале realt.by.

Два четырехсекционных трехэтажных дома в английском стиле МАПИД сдал в районе улиц Космонавтов и Курганной в 2020 году. Квартиры в них продавались через аукцион всем желающим. Прошло несколько аукционов и все жилье было раскуплено. Самой дешевой квартирой стала однушка за 55 тысяч долларов, самой дорогой — трешка за 114 тысяч долларов.

Сейчас одна из трешек площадью 73,2 квадратного метра выставлена на продажу. Она находится на первом этаже в доме на Космонавтов, 20.

В квартире сделан ремонт: стены выровнены и подготовлены, на полу ламинат, со стороны улицы Космонавтов установлены окна повышенной звукоизоляцией, а под террасой оборудован погреб. В коридоре оборудована гардеробная комната.

Ремонт хоть сделан не на 100%, но выглядит это дело хорошо. Можно сразу жить.

Площадь террасы — 19,7 квадратного метра.

Во дворе — хорошая детская площадка. Есть также большая парковка со шлагбаумом. Количество машиномест на парковке соответствует количеству квартир в доме. Есть и гостевая парковка.

Рядом с домом — парк Павлова. Много магазинов, поликлиника, две гимназии, три детских сада, школа. До метро «Малиновка» 15 минут пешком или 2 остановки на транспорте.

За квартиру просят 124,9 тысячи долларов (1706 долларов за метр).

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