Британская разведка рассказала, как потопление «Василия Беха» изменило ситуацию на море 4 21.06.2022, 10:00

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Флот РФ столкнулся с трудностями у Змеиного.

В британской разведке подтвердили уничтожение Украиной российского буксира "Василий Бех" у острова Змеиный с помощью противокорабельных ракет Harpoon.

Об этом говорится в ежедневном отчете разведчиков в Twitter.

Целью атаки почти наверняка был российский военно-морской буксир "Василий Бех", сообщают разведчики. Судно доставляло вооружение и личный состав на Змеиный.

Уничтожение российского судна во время операции по пополнению запасов демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Россия, пытаясь поддержать свои силы, оккупирующие Змеиный, указывают в разведке.

"Усилия украинской береговой обороны в значительной степени нейтрализовали способность России установить контроль над морем и разместить морские силы в северо-западной части Черного моря. Это подорвало жизнеспособность первоначального плана действий России по вторжению, который предусматривал создание риска для Одесской области с моря", - объясняют военные.

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